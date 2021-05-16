 

“Там была месть кланами”. Цибульская рассказала, что получала угрозы от жены Dzidzio

16.05.2021, 19:04, Новости дня
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“Мне кажется, что бы я сейчас ни сказала, все равно скажут, что я шлюха и разлучница. Что я влезла в семью и родила Dzidzio сына. Нет, ничего у нас с Dzidzio не было, сын не от него. Он не отец Нестора. Я об этом говорила тысячу раз”, – заявила певица.

По словам Цибульской, она в какой-то момент начала получать от жены Dzidzio угрозы в соцсетях и в смс-сообщениях.

“Там была месть кланами, родственники родственников, подруги подруг, новые страницы с нулем подписчиков. Когда это все рухнуло мне на голову, я специально в интервью говорила, мы с кумом, но это никак не останавливало угроз”, – сказала Цибульская.

На вопрос журналистки, пыталась ли певица обсудить тему ревности к ней с женой Хомы, она сказала, что эти вещи должны обсуждать супруги, а Цибульская не вмешивалась.

Slavia 23 марта, комментируя дуэты мужа с Цибульской и их возможный роман, заявила, что у нее было ощущение, что ею играют.

“Я сама их, можно сказать, свела. Мы все ездили на фестивали. Там они познакомились, но потом потеряли связь. Как-то мы с Олей переписывались в сети, Оля попросила телефон Михаила. Они созвонились, она предложила ему дуэт. И все закрутилось”, – рассказала артистка.

Цибульская замужем, однако имени мужа не афиширует. В 2015 году певица родила сына Нестора.

Контекст:

Slavia и Dzidzio поженились в 2013 году спустя 13 лет совместной жизни. Детей у супругов нет.

24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. “Мы договорились развестись”, – рассказал артист, уточнив, что около девяти месяцев живут раздельно. Детей у пары нет.

Певица, комментируя заявление мужа, призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте 2021 года Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались.

В апреле артистка заявила, что рассчитывает на урегулирование квартирного вопроса с супругом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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