 

Опубликованы результаты тестирования нового iPad Pro с Apple M1

16.05.2021, 15:28, Новости дня
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Эксперты бенчмарка AnTuTu провели очередное тестирование мобильных гаджетов. В данном случае сравнивали скорость работы нового планшета iPad Pro с Apple M1 и обычного iPhone 12. К удивлению аналитиков, первый гаджет оказался вдвое быстрее второго.

Также он обогнал своего аналога – MacBook Pro с Core i9. И iPad Pro, созданный на базе Apple A12Z, оказался значительно медленнее.

Напомним, что упомянутый планшет-чемпион обладает экраном с размером диагонали 12,9 дюйма. В нем содержится 1 Тб основной памяти, а объем оперативной составляет 16 Гб. Также отличные показатели продемонстрировал планшет с вдвое меньшими показателями памяти. По словам аналитиков, высокую скорость обеспечивает новый фирменный процессор, дополненный отличным графическим ускорителем.



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