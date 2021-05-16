ЦДМ на Лубянке решили проверить из-за фанатов «Майора Грома»

Центральный детский магазин (ЦДМ) в Москве после сообщений о массовом скоплении фанатов фильма «Майор Гром» решили проверить на соблюдение противоэпидемических мер, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

«Управление Роспотребнадзора по Москве проведет проверку на предмет соблюдения обязательных противоэпидемических мер в Центральном детском магазине (Театральный пр-д, 5/1) в связи с информацией о массовом мероприятии с участием посетителей», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Ранее в Сети опубликовали видеозаписи из ЦДМ на Лубянке, на которой запечатлена толпа людей. По данным магазина, на воскресенье там была запланирована встреча с актерами фильма «Майор Гром».

Российский боевик «Майор Гром» вышел в прокат в РФ 1 апреля, он успел собрать в стране 3 млн 850 тыс. долларов.

Власти Москвы заявляли о напряженной ситуации с коронавирусом. Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что без майских каникул заболевших ковидом было бы больше.