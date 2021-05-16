Саудовская Аравия призвала мировое сообщество вмешаться в ситуацию в Восточном Иерусалиме

Саудовская Аравия призвала международное сообщество остановить Израиль, сообщил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд, в воскресенье в формате видеоконференции проходит экстренной заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС).

«Международное сообщество должно немедленно вмешаться, чтобы остановить действия Израиля», – цитирует его ТАСС. Министр считает, что международное сообщество «должно выполнить взятые на себя обязательства и положить конец опасной эскалации» конфликта в Восточном Иерусалиме. Также он подчеркнул, что необходимо незамедлительно предпринять действия, которые положат конец военным операциям и приведут к возобновлению мирных переговоров.

В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.

К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет эскалации. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.

Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу реки Иордан.