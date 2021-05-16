Российский «МегаФон» предложит пенсионерам скидки 20%

В дальнейшем пенсионеры смогут платить меньше на 20% за услуги связи. Об этом заявили в российской компании «МегаФон». Также представители оператора мобильной связи сообщили, что пенсионерам в РФ станет легче настроить пакеты услуг под свои реальные потребности, что также позволит сэкономить деньги и получить более качественные услуги.

Речь идет о линейке тарифов «Без переплат», поясняют специалисты. Кроем прочего, там будет предусмотрена защита от нежелательных подписок.

Что же касается мессенджеров, то пенсионеры могут не волноваться – они останутся бесплатными за исключением необходимости оплатить интернет-трафик. Также пользователи смогут перенести неиспользуемые минуты на следующие месяцы.