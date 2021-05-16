“Не затягивайте с этим. Уже сезон”. Клопотенко поделился рецептом приготовления спаржи
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Кулинар призвал украинцев идти в магазин за этим продуктом.
“Не затягивайте с этим. Уже сезон и везде есть хорошая украинская спаржа. Просто, чтобы вы понимали, она стоит как баклажаны. Готовить спаржу – как нефиг делать. Просто. Очень”, – написал Клопотенко.
Спаржу нужно почистить, поварить одну минуту в соленой воде, а затем одну-две минуты жарить на сливочном масле.
“Плюс лимон. И сок, и цедра. Немного (или не немного) выдержанного сыра. Идеальный баланс. Энджой”, – подчеркнул шеф-повар.
По его словам, спаржа получается нежной, хрустящей и сочной из-за того, что ее сперва проварили, а после поджарили в масле.
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Контекст:
В 2015 году Клопотенко стал победителем кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.
Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.
Весной 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.
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