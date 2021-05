“Не затягивайте с этим. Уже сезон”. Клопотенко поделился рецептом приготовления спаржи

Кулинар призвал украинцев идти в магазин за этим продуктом.

“Не затягивайте с этим. Уже сезон и везде есть хорошая украинская спаржа. Просто, чтобы вы понимали, она стоит как баклажаны. Готовить спаржу – как нефиг делать. Просто. Очень”, – написал Клопотенко.

Спаржу нужно почистить, поварить одну минуту в соленой воде, а затем одну-две минуты жарить на сливочном масле.

“Плюс лимон. И сок, и цедра. Немного (или не немного) выдержанного сыра. Идеальный баланс. Энджой”, – подчеркнул шеф-повар.

По его словам, спаржа получается нежной, хрустящей и сочной из-за того, что ее сперва проварили, а после поджарили в масле.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

Весной 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

