 

Нардеп Гончаренко заявил, что Коломойский давит на канадскую TIU Canada через своих судей в КСУ

16.05.2021, 13:30, Новости дня
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Политик напомнил, что Никопольский завод ферросплавов, который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому, отключил от электроэнергии расположенную рядом небольшую станцию TIU Canada.

“Никаких серьезных оснований для этого, конечно, не было. Поэтому компания подала в суд, чтобы защитить свои интересы. Однако это дело рассматривают судьи, ранее выносили решения в пользу Коломойского в деле против государственного “ПриватБанка”. Именно поэтому канадская компания считает, что эти судьи не смогут объективно рассматривать дело, связанное с предприятием. При этом он подчеркнул, что вместо того, чтобы развивать страну и привлекать иностранные инвестиции, в Украине только создают проблемы иностранным инвесторам. Надеюсь, отвод судей будет удовлетворен и это дело все же рассмотрят объективно”, – подчеркнул депутат.

Контекст:

TIU Canada подала в суд на Никопольский завод ферросплавов за незаконное отключение от сети.

“Несмотря на украинское законодательство, запрещающее отключать производителей от сети без их разрешения, Никопольский завод ферросплавов нелегально отключил станцию TIU Canada 1 марта 2020 года. TIU Canada требует скорейшего подключения к электросети и намерена привлечь НЗФ и его акционеров к полной ответственности в соответствии с законодательством Украины и Канады”, – говорится в заявлении компании.

Завод отключил электростанцию от сети и объяснил это ремонтными работами, ведь СЭС подключена к подстанции на территории НЗФ. Это привело к убыткам на сумму более чем €200 тыс. и вероятному увольнению 30 работников.

Никопольский завод ферросплавов является крупнейшим предприятием Украины по производству силико- и ферромарганца. По данным “Европейской правды”, его контролирует группа EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука, а также группа “Приват” Игоря Коломойского и бизнесмена Геннадия Боголюбова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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