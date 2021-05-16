“Иногда эмоционально расшатывает, могу порыдать”. Зеленская рассказала о хейте и о том, как удаляла соцсети

“Мне кажется, к этому нельзя привыкать, потому что ты становишься другим человеком. Привыкаешь к чему-то, потому что, когда какие-то события повторяются, ты понимаешь: это уже было и уже не интересно”, – сказала первая леди, комментируя реплику ведущей, которая отметила, что в начале президентской каденции Владимира Зеленского больше “доставалось” его супруге.

Зеленская отметила, что часть негатива – политические технологии.

“Иногда видишь технологии. И когда ты понимаешь, что это технология, ты понимаешь, что кто-то ее применяет. Зачем? Это вопрос. Я понимаю так: расшатать мою нервную систему означает нервную систему президента. Видимо, кто-то считает, что я буду дома рыдать – и от этого что-то изменится. Не буду никого разочаровывать. Я могу порыдать. Но это никак не повлияет на поведение моего мужа. Читаешь о себе множество какого-то бреда. Иногда можно даже посмеяться, потому что вообще бывает какая-то глупость”, – добавила она.

По словам первой леди, она читает комментарии в социальных сетях.

“Все читают. Потому что надо быть в курсе, наверное. Иногда эмоционально расшатывает, да. Затем я успокаиваюсь. Я в прошлом году в январе вообще удалила в себя все соцсети по всем гаджетов. Затем через пол года все же зашла – что-то мне нужно было почитать. И поняла, что к этому просто по-другому надо относиться, спокойнее. Для того, чтобы понимать тенденции, о чем сейчас вспоминают, что еще помнят, какие фейки еще живут, а какие новые. Иногда можно почитать. Но стараюсь делать это на минимуме – не тратить на это много времени и эмоций, потому что это трудно действительно. Я не привыкаю и не привыкну никогда, например, к тому, оскорбляющие детей. Я понимаю, я могу вызвать негативные эмоции – и это нормально. Меня можно критиковать – и это тоже нормально. Критика иногда даже правильная и честная. Но когда затрагивают детей или родителей, здесь я уже никогда не соглашусь с таким поведением. Я считаю это неприличным и неприемлемым. Так нельзя делать”, – резюмировала она.

Контекст:

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. В сентябре его супруга говорила, что намерена заниматься здоровьем будущих поколений и поддержкой украинского спорта.

27 января 2020 года первая леди сообщила, что завела аккаунт в Facebook. Вечером 29 января страница Зеленской в Facebook была недоступна. Пользователи оставили под ее первым постом несколько тысяч комментариев, большинство из них, по наблюдению “Букв”, были отрицательными.

В частности, пользователи упоминали о поездке семьи главы государства в Оман, пентхаусе Зеленской в аннексированном Крыму, критиковали выбор одежды первой леди. Также первую леди спрашивали, почему “Квартал 95” не критикует Зеленского, и упрекали за ее перепост в Facebook 15 апреля 2014 года публикации российского пропагандистского ресурса LifeNews, в которой граждан просили за вознаграждение присылать информацию о перемещении украинских войск.

Утром 30 января страница Зеленской на Facebook вновь была доступной. Первая леди объяснила, что она была заблокирована из-за “повышенной подозрительной активности”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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