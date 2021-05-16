 

Данилов рассказал, когда состоится заседание СНБО по приграничным областям

16.05.2021, 13:30, Новости дня
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“То, что касается вопроса тех областей, где мы были вместе с президентом [Владимиром Зеленским] были – Херсонская, Одесская, Николаевская область – сейчас рабочая группа Совета по нацбезопасности и обороны непосредственно находится на территории этих областей. Они готовят это заседание. Заседание состоится в ближайшее время. Я думаю, что через две недели, если президент утвердит ту повестку дня, – это заседание состоится”, – сказал он. 

Контекст:

Зеленский 27 апреля во время визита в Херсонскую область провел совещание о ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированным Крымом, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях. По итогам совещания он поручил подготовить заседание СНБО. В Офисе президента говорили на 28 апреля, что это заседание состоится через несколько недель. 

Данилов говорил, что заседания Совета нацбезопасности собирают планово раз в две недели или в месяц по пятницам.

Зеленский заявлял 19 марта, что семь недель подряд гордится результатами “мощного органа – СНБО”. 2 апреля он назвал дни, когда собирается совет, “черными пятницами”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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