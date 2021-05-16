 

Президент США подтвердил право Израиля защищаться. Байден и Нетаньяху провели второй за неделю разговор

16.05.2021, 11:38, Новости дня
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Об этом проинформировала пресс-служба Белого дома. 

Это второй за неделю и с начала обострения между Израилем и Палестиной телефонный разговор Байдена и Нетаньяху. Предыдущий состоялся 12 мая.

Вчера премьер-министр Израиля рассказал президенту США об уже проведенных действиях и о шагах, которые государство намерено предпринять в связи с эскалацией, говорится в релизе на сайте правительства. Нетаньяху также подчеркнул, что Израиль “делает все возможное, чтобы не пострадали непричастные к конфликту лица”. 

“Президент [США] поделился своей серьезной озабоченностью по поводу межобщинного насилия на территории Израиля. Он приветствовал заявления премьер-министра и других лидеров, выступающих против подобных ненавистнических действий, и призвал продолжать предпринимать шаги по привлечению к ответственности воинствующих экстремистов и установлению спокойствия. Они обсудили нынешнюю напряженность в Иерусалиме и выразили общее желание, чтобы Иерусалим стал местом мирного сосуществования людей всех вероисповеданий и происхождения”, – добавили в Белом доме. 

Контекст:

Напряжение между Израилем и Палестиной нарастало с апреля, когда израильская полиция из соображений безопасности запретила мусульманам собираться у Дамасских (Шхемских) ворот старого города Иерусалима, где идет основной поток молящихся мусульман по направлению к Храмовой горе. В Палестине обвинили израильскую полицию в попытках “помешать праздновать Рамадан”.

В начале мая кризис обострился из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, священное место для мусульман.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел. 12 мая израильские военные заявили об уничтожении руководителей военной разведки ХАМАС.

Нынешний конфликт между странами стал самым масштабным за последние годы, обстрелы с обеих сторон не прекращаются.

По данным израильских военных на утро 16 мая, по Израилю было выпущено около 2,5 тыс. ракет. Погибло девять человек, включая пятилетнего мальчика и 87-летнюю женщину, которая умерла 13 мая (упала и ударилась головой, когда бежала в бомбоубежище). 

С 10 мая в ходе операции “Стражи стен” Израиль поразил более 700 военных целей ХАМАС, убито порядка 60 представителей движения, в том числе 10 старших командиров, отмечает The Jerusalem Post. По данным местных властей на 14 мая, в секторе Газа погибло 115 человек, около 600 получили ранения.

Израиль заявляет, что большинство жертв в Газе – члены террористических групп и в некоторых случаях жертвы собственных ракет ХАМАС, которые приземлились внутри сектора.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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