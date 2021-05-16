 

ОККО и WOG приостановили продажу топлива премиум-класса после введения Кабмином госрегулирования цен

16.05.2021, 11:38, Новости дня
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“В связи с введением государственного регулирования цен на топливо на АЗК ОККО временно приостановлена реализация PULLS 95 и PULLS Diesel. Это связано с тем, что продажа горючего этих марок по цене, установленной Кабинетом Министров на май, является убыточной для сети”, – заявили в ОККО 15 мая. 

https://www.facebook.com/okkoua/posts/10159213574852346

WOG приостанавливает продажу премиального топлива 95 Mustang и ДП+ Mustang. В компании тоже объяснили решение введением госрегулирования. 

https://www.facebook.com/azkWOG/posts/1892403184251290

Контекст:

Кабинет Министров Украины на заседании 14 мая установил предел наценки на топливо в сетях автозаправочных станций. Госрегулирование цен на продажу в сетях АЗС бензинов А-92, А-95 и дизтоплива нужно, чтобы предотвратить злоупотребления субъектами хозяйствования и обеспечить доступность топлива для населения, объяснили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В ведомстве назвали меру временной и вынужденной. 

Собеседники издания enkorr в правительстве заявили, что средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки может составить 27,89 грн/л, а бензина – 30,22 грн/л. 

В Европейской бизнес-ассоциации завили, что инициативы правительства Украины по госрегулированию цен на топливо неприемлемы в цивилизованной европейской стране и будут способствовать тенизации рынка.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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