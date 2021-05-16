 

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в WhatsApp

16.05.2021, 11:36, Новости дня
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После изменения политики WhatsApp пользователи мессенджера, преимущественно пенсионеры, стали получать сообщения от мошенников о том, что с 15 мая сервис станет платным, если они не выполнят условия аферистов.

Чтобы этого не произошло пользователям предлагают переслать данную информацию 10 контактам. При чем стоимость одного смс – 0,01 евро. «Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным… В противном случае WhatsApp активирует счет», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Это называется «письма счастья» – своеобразная ловушка для мозга, сообщил эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров. По его словам, цель злоумышленников – массово распространить ту или иную информацию среди большого числа людей. Это могут быть различные петиции, сообщения о каких-либо делах и даже вирусы, отметил он. Также раньше «письма счастья» запускали, чтобы создать нагрузку на сеть или сайт, добавил эксперт.

«Если говорить о WhatsApp, можно предположить здесь целенаправленную кампанию по дискредитации мессенджера, построенную на принципах «сарафанного радио» и «вирусного маркетинга». Не более. Серьезно относиться к таким сообщениям и, тем более, реагировать на них не стоит», – подчеркнул Бедеров.

Напомним, WhatsApp сообщал, что пользователи, которые до 15 мая не примут новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме, из опций останутся только звонки и уведомления. Представитель сервиса также сообщил, что WhatsApp постепенно начнет отключать доступ к звонкам, сообщениям и уведомлениям для тех, кто не примет новые правила безопасности мессенджера.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие опасности для пользователей представляют новые правила WhatsApp и почему их уже называют цифровой удавкой.



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