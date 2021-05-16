Москвичам пообещали летнюю погоду в воскресенье

По-летнему тепло и с небольшим дождем будет в воскресенье в Москве, температура воздуха в столице – плюс 22-24, в Подмосковье плюс 20-25, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ситуация в столичном регионе обусловится влиянием слабовыраженного холодного атмосферного фронта, а это значит, что после полудня кое-где брызнет дождь, не исключена гроза, из-за чего, естественно, немного посвежеет по сравнению со вчерашним днем, но температура все равно будет соответствовать климатическим показателям июля месяца. То есть переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь, слабая гроза, без «камней с неба», как это было вчера и позавчера с падениями деревьев и даже пострадавшими людьми», – цитирует РИА «Новости» Тишковца.

По его словам, атмосферное давление будет слабо расти и составит 747 миллиметров ртутного столба. «Хорошая комфортная погода выходного дня», – добавил он.

Накануне гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы до утра воскресенья.