В ДНР заявили об установке ВСУ мин у дорог и домов в Донбассе

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что украинские военные установили 270 мин вблизи дорог и домов в Донбассе.

«Противник проводит мероприятия по наращиванию минных заграждений, напрямую угрожающих жизни и здоровью мирных граждан», – цитирует РИА «Новости» представителя.

По его данным, отмечается минирование местности противотанковыми минами в непосредственной близости к дорогам общего пользования и жилых кварталах, в районах Марьинки и Богдановки.

Ранее начальник Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) подозревают, что в Донбасс прибыли украинские диверсанты, которые собираются устроить теракты на одном из объектов жизнеобеспечения.

В пятницу Басурин сообщил, что украинские силовики за последнюю неделю установили около 450 мин на подконтрольной Киеву территории Донбасса.