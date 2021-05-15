Ученые рассказали, о чем говорит высота голоса человека

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15.05.2021, 23:38, Новости дня
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Ученые из нескольких стран провели масштабное исследование в группе добровольцев из двух тысяч человек, целью которого являлось установить связь между высотой голоса и чертами характере отдельных людей.

Высоту голосов измеряли при помощи специальной аппаратуру. Затем исследуемым предлагалось заполнить анкеты, по которым определяли нужные параметры и составляли психологические портреты.

Один из выводов состоит в том, что люди с низким тембром голоса, как правило, являются экстравертами, а с высоким – интровертами. Это далеко не единственный результат исследования, говорят ученые. Вообще-то высота голоса говорит о целом ряде особенностей характера человека, утверждают они.



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