 

Компания Motorola создает собственное беспроводное зарядное устройство

15.05.2021, 23:38, Новости дня
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В компании Motorola заявили о том, что в скором времени выпускаемые под данным брендом смартфоны получат новое беспроводное зарядное устройство. Разработка ведется с помощи специалистов из компании GuRu Wireless Inc., которую считают лидером на мировом рынке беспроводной передачи электроэнергии.

В данном случае, речь идет о создании беспроводной зарядки нового поколения, отмечают эксперты.

Пока еще GuRu и Motorola не сообщают о технических характеристиках будущего устройства. Однако представители компанию намекают на революционность конструкции и уникальных особенностях. Среди прочего, говорят о высокой энергоэффективности будущей модели беспроводной зарядки. Скорее всего, ожидать презентации остается уже недолго, обещают инсайдеры.



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