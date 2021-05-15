 

Боевое крыло ХАМАС объявило о приостановке обстрелов Тель-Авива

15.05.2021, 23:28, Новости дня
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Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о прекращении обстрелов израильского города Тель-Авив на два часа – с 22.00 субботы до 00.00 воскресенья, сообщила палестинская радиостанция Donya Al Watan.

«В соответствии с приказом главы Генштаба [«Бригады Иззэддина аль-Кассама»] Абу Халеда Мухаммеда ад-Дейфа комендантский час в Тель-Авиве и его окрестностях отменяется на два часа – с 22.00 до 00.00», – приводит ТАСС слова представителя движения Абу Обейды.

Ранее в субботу в ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Позже в тот же день посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль призвал срочно провести заседание «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС) на уровне глав внешнеполитических ведомств. Днем ранее Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.

Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.

В пятницу в Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».

Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.

По последним данным, с израильской стороны погибли не менее десяти человек, с палестинской – 146, в том числе почти 40 детей.

Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).



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