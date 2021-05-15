 

Зидан решил уйти с поста главного тренера мадридского «Реала»

15.05.2021, 23:28, Новости дня
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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан проинформировал футболистов команды о том, что покинет свой пост по окончании сезона-2020/21, сообщил портал Goal.

Зидан был назначен тренером «Реала» в 2019 году. Под его руководством «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов и дважды стал чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба – 40 матчей, передает ТАСС.

Ранее Зидан уже тренировал мадридский клуб – с 2016 по 2018 год.  В январе 2021 года Зидан заразился коронавирусом. В 2017 году Зидан был признан лучшим тренером мира.



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