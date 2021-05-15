В сейме Латвии появилась депутатская группа в поддержку Крымской платформы

“Сеймом Латвии была создана депутатская группа международной Крымской платформы для поддержки Украины в ее усилиях по деоккупации Крыма и восстановлению территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах”, – написала она.

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Джапарова поблагодарила власти Латвии за поддержку, в частности главу комитета по иностранным делам Рихарда Колса.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Официально Крымская платформа начнет деятельность на саммите в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В МИД РФ Крымскую платформу назвали “недружественным в отношении России шагом” и “посягательством на территориальную целостность РФ”. Кулеба сказал, что из-за инициативы в РФ “нарастают эмоции, иногда даже истерические”.

Крымскую платформу как новую площадку для переговоров о возврате оккупированного Крыма в состав Украины уже поддержало более 10 стран мира. Приглашение участвовать в саммите приняли президент Польши Анджей Дуда и президент Латвии Эгилс Левитс. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего румынского коллегу Клауса Йоханниса поучаствовать в саммите Крымской платформы.

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