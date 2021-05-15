 

Житель Хмельницкой области избил двух детей раскаленной кочергой, его арестовали – полиция

15.05.2021, 23:26, Новости дня
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О следах побоев и ожогах на теле детей правохранителям сообщила сотрудница поселкового совета.

“Как выяснилось, сожительница, которая не является биологической матерью избитых детей, пожаловалась, что они не слушаются. Чтобы их успокоить, отец взял кочергу, разогрел ее в печи и отлупил детей. В результате такого “воспитательного” процесса дети получили ожоги ягодиц, ног и спины”, – говорится в сообщении полиции.

Открыто уголовное производство по ст. 127 (пытки) и ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине объявили подозрение и на следующий день суд избрал для него меру пресечения в виде ареста, отметили в полиции.

Всего в семье пятеро детей. Все они по решению спецкомиссии забраны у родителей и находятся в больнице.

“Следователи прилагают усилия по привлечению к ответственности и сожительницы, на глазах которой происходило избиение детей, а она не приняла никаких мер для пресечения преступления”, – подчеркнули в правоохранительном ведомстве.

Контекст:

Кочерга – металлический инструмент для перемещения в печи горящих дров и углей в топке печи. Обычно это железный прут длиной до одного метра с загнутым под прямым углом концом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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