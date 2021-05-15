В Японии установили, почему современные асфальт и бетон разрушаются быстрее

Большое количество различных органических соединений в окружающей среде ведет к ускоренному разрушению асфальта и бетона, утверждают ученые из университета, расположенного на японском острове Хоккайдо.

По словам исследователей, прямо во время смешивания и застывания в материал попадают соединения из выхлопных газов, нефтепродуктов, омывателей стекол и прочие вещества, которые уменьшают прочность и долговечность как асфальта, так и бетона.

Это и является ответом на вопрос, почему асфальт сто и более лет назад служил дольше. То же самое касается бетона, который строители использовали в глубокой древности. Тогда была возможность получить намного более чистую смесь. Сегодня условия, увы, стали намного уже.