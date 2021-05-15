 

Компания Huawei позволила устанавливать HarmonyOS на любые Android-смартфоны

15.05.2021, 22:42, Новости дня
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Разработанная специалистами китайской компании Huawei операционная система HarmonyOS отныне может быть использована на любых сторонних устройствах. По словам специалистов, больше всего данная ОС будет востребована среди производителей смартфонов и планшетов, которые сейчас используют Android.

Администрация китайской компании официально заявила, что в ответ на ряд запросов от производителей мобильных устройств о возможном получении лицензии на HarmonyOS она сделает данную операционную систему общедоступной.

Напомним, что сама разработки HarmonyOS началась с того, что китайского гиганта электронной индустрии в рамках наложенных санкций отлучили от мирового рынка современных разработок, в том числе и в области программного обеспечения.



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