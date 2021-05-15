Российский социолог: Не думаю, что если в РФ человек с автоматом в метро покажется, будут звонить в полицию

Речь об этом зашла при обсуждении нападения на гимназию в Казани, жертвами которого стали девять человек, и отсутствие реакции людей на появление 19-летнего Ильназа Галявиева перед нападением на учреждение в маске и с оружием в руках.

“Страх перед преступниками резко снизился опять-таки. И именно вырос страх перед властью – перед полицией, перед административным произволом. А отдельный человек не кажется подозрительным или вызывающим какое-то чувство угрозы. Поэтому это понятная вещь. Я не думаю, что если даже человек с автоматом в автобусе или в метро покажется, то люди отреагируют на это и будут звонить в полицию”, – сказал Гудков.

Он отметил, что люди могут подумать, что если идет – “значит, разрешено”.

“Признаков агрессии не видно, не хамит, не орет. Не кричит “Аллах акбар”, – подчеркнул социолог.

Он согласился с мнением ведущей, что если бы на нем была майка с изображение российского оппозиционера Алексея Навального, его бы остановили сразу же.

“Потому что тут все усилия на подавление оппозиции, на подавление недовольных. Все камеры на это рассчитаны, а не на профилактику и борьбу с потенциальными преступлениями”, – объяснил Гудков.

Контекст:

Нападение на гимназию в Казани произошло 11 мая. В результате нападения погибло девять человек: семеро учеников и две учительницы. ТАСС сообщило о 32 раненых учениках, РБК пишет, что пострадал 21 человек (большинство – школьники).

Нападавший, Ильназ Галявиев, раньше учился в этой школе. По данным Следкома, на учете у нарколога и психиатра он не состоял. СМИ писали, что Галявиеву диагностировали атрофию головного мозга.

Mash написал, что Галявиев перед тем, как отправиться в школу, пообещал в соцсети убить “огромное количество биомусора” и застрелиться. Во время допроса он заявил, что “осознал себя богом и начал всех ненавидеть”. Две недели назад он получил разрешение на хранение гладкоствольного ружья.

После стрельбы в Казани президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.

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