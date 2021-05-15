На границе Азербайджана и Ирана произошла перестрелка, погибли пограничники

По сведениям азербайджанских пограничников, около 16.00 по местному времени (15.00 по Киеву) трое неизвестных нарушили государственную границу в Ярдымлинском районе. После приказа остановиться они открыли огонь, бросили груз, который несли и попытались скрыться.

Погибли двое азербайджанских пограничников, на месте инцидента обнаружили 10 килограмм наркотиков.

Двое военнослужащих Азербайджана, старший лейтенант и младший сержант, получили ранения. Их доставили в больницу, но врачи не смогли их спасти.

Район, где произошел инцидент, закрыли. Для воздушного контроля применили пограничную авиацию. Одного из нарушителей границы задержали, остальных продолжают искать.

“Принимаются меры по выявлению нарушителя границы, являющегося гражданином Ирана”, – отметили в ведомстве.

По поручению главы госпогранслужбы на место происшествия направили группу офицеров во главе с командующим пограничными войсками. О стрельбе сообщили в правоохранительные органы Ирана.

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