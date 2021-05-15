 

Из сектора Газа могут репатриировать 120 украинцев – МИД Украины

15.05.2021, 19:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Министерство иностранных дел поддерживает связь с украинцами, которые изъявили желание покинуть сектор Газа. Сейчас их 120 человек. Посольства в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации сейчас отрабатывают возможные маршруты репатриации”, – сказал он.

По словам Николенко, украинские дипломаты держат эту ситуацию на особом контроле.

Контекст:

Напряжение между Израилем и Палестиной нарастало с апреля, когда израильская полиция из соображений безопасности запретила мусульманам собираться у Дамасских (Шхемских) ворот старого города Иерусалима, где идет основной поток молящихся мусульман по направлению к Храмовой горе. В Палестине обвинили израильскую полицию в попытках “помешать праздновать Рамадан”.

В начале мая кризис обострился из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, священное место для мусульман.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел. 12 мая израильские военные заявили об уничтожении руководителей военной разведки ХАМАС.

Нынешний конфликт между странами стал самым масштабным за последние годы, обстрелы с обеих сторон не прекращаются.

По информации The Times of Israel на утро 14 мая, по Израилю было выпущено около 2 тыс. ракет, погибло девять человек, включая пятилетнего мальчика и 87-летнюю женщину, которая умерла 13 мая (упала и ударилась головой, когда бежала в бомбоубежище). В ночь на 15 мая израильская армия зафиксировала запуск еще 200 ракет.

С 10 мая в ходе операции “Стражи стен” Израиль поразил более 700 военных целей ХАМАС, убито порядка 60 представителей движения, в том числе 10 старших командиров, отмечает The Jerusalem Post. По данным местных властей на 14 мая, в секторе Газа погибло 115 человек, около 600 получили ранения.

Израиль заявляет, что большинство жертв в Газе – члены террористических групп и в некоторых случаях жертвы собственных ракет ХАМАС, которые приземлились внутри сектора.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.10 / Welt – в борьбе с коронавирусом всё больше немецких полицейских заражаются сами

31.08 / Министр спорта и врио губернатора ЕАО посетили спортивные объекты Биробиджана

12.04 / BFM TV – «пушистые сообщники» — обезьяны помогали индийским грабителям обворовывать прохожих

22.08 / Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после Второй мировой земли

18.12 / Берлинале из-за COVID-19 меняет формат. Стало известно, как пройдет кинофестиваль в 2021 году

17.03 / И.о. главы САП Грищук об увольнении Сытника: Думаю, это несколько неправильно

14.02 / В РФ выявили 14,2 тыс. новых случаев коронавируса

29.04 / В Украину 30 апреля доставят еще одну партию китайской вакцины от коронавируса – Степанов

22.03 / В ЛНР заявили о прибытии «Правого сектора» к линии соприкосновения в Донбассе

09.01 / Клинтон позлорадствовала над блокировкой Трампа в Twitter

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика