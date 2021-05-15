 

США заявили Израилю о важности обеспечения безопасности журналистов

15.05.2021, 18:48, Новости дня
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США довели до сведения израильской стороны, что обеспечение безопасности журналистов является «первоочередной обязанностью», сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы напрямую довели до израильтян, что обеспечение безопасности (…) журналистов и независимых СМИ – это первоочередная обязанность», – цитирует ТАСС Псаки.

В субботу Израиль ударом ракет разрушил высотку с офисами СМИ в Газе. Днем ранее Израиль нанес удары по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором, как утверждает ЦАХАЛ, находился один из филиалов банка ХАМАС, а также по туннелю на юге сектора Газа, где были размещены серверы и военное оборудование ХАМАС. Также Израиль уничтожил офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе.

Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Жертвами израильских ударов по сектору Газа, по последним данным Минздрава прибрежного анклава, стали 126 палестинцев, не менее 950 человек получили ранения.

По даным СМИ, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».



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