NYT – учёные призвали ещё раз тщательно изучить происхождение коронавируса

Группа из почти двух десятков учёных опубликовала в журнале Science открытое письмо об отсутствии доказательств в пользу какой-либо из теорий происхождения коронавируса, пишет The New York Times. Исследователи призывают провести новое, более тщательное исследование с привлечением большего числа экспертов с целью установить, возник COVID-19 естественным путём или распространился в результате утечки из лаборатории.



Reuters

По заявлению группы из 18 учёных, опубликованному в журнале Science, нет достаточных доказательств, позволяющих установить: имела пандемия коронавируса естественное происхождение или была вызвана случайной утечкой в лаборатории, пишет The New York Times.

Как и правительство США и других стран, учёные выступают за проведение нового расследования с целью выяснить, откуда взялся вирус. Организаторы составления открытого письма Джесси Блум, изучающий эволюцию вирусов в Центре онкологических исследований Фреда Хатчинсона в Сиэтле, и микробиолог из Стэнфордского университета Дэвид Релман сказали, что они стремились сформулировать точку зрения, которую, по их мнению, разделяют многие учёные.

«Большинство дискуссий о происхождении SARS-CoV-2 на данный момент исходит, как мне кажется, от относительно небольшого числа людей, которые очень уверены в своих взглядах», — заявил доктор Блум. «Любой, кто делает заявления по этому поводу с высокой степенью уверенности, просто превосходит то, что можно сделать с имеющимися доказательствами», — также добавил он.

Как отмечает издание, сторонники идеи о том, что вирус мог просочиться из лаборатории, особенно из Уханьского института вирусологии в Китае, где изучались вирусы атипичной пневмонии, проявили активность в этом году после того, как группа специалистов Всемирной организации здравоохранения опубликовала отчёт, в котором утверждалось, что такая утечка крайне маловероятна, хотя никакие китайские лаборатории исследованы не были. Команда экспертов посетила лабораторию в Ухани, но не осматривала её тщательно, это не входило в их компетенцию. Отчёт, подготовленный в рамках миссии совместно с китайскими учёными, вызвал резкую критику со стороны США и других сторон в связи с тем, что китайское правительство не сотрудничало в полной мере и ограничило доступ международных учёных к информации, напоминает американская газета.

В нынешнем открытом письме содержится призыв провести новое, более тщательное расследование происхождения вируса с привлечением широкого круга экспертов, что обеспечит защиту от конфликта интересов. Призывы к дальнейшему расследованию звучали и со стороны администрации Байдена и представителей других стран, а также директора ВОЗ доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса.

В отличие от других недавних заявлений в новом письме не делается выводов о большей вероятности того или иного сценария. Недавние письма другой группы учёных и экспертов по международным проблемам подробно доказывают относительную вероятность утечки вируса из лаборатории. Предыдущие заявления других учёных и отчёт ВОЗ утверждали, что естественное происхождение является наиболее правдоподобным.

Биолог-эволюционист из Университета Аризоны Майкл Воробей сказал, что подписал новое письмо, потому что недавний доклад ВОЗ о происхождении вируса и его обсуждение побудили некоторых учёных связаться друг с другом и поговорить об «общем стремлении к беспристрастному расследованию происхождения вируса».

«Я, конечно, уважаю мнение других людей, которые могут не согласиться с тем, что мы сказали в письме, но я чувствовал, что у меня нет другого выбора, кроме как высказать свои опасения», — пояснил он.

Эпидемиолог и эволюционный биолог из Чикагского университета Сара Э. Коби, также подписавшая письмо, сказала: «Я думаю, более вероятно, чем нет, что SARS-CoV-2 появился из животного-носителя инфекции, а не из лаборатории». При этом она добавила, что «несчастные случаи в лабораториях случаются и могут иметь катастрофические последствия». Она заявила, что «обеспокоена краткосрочными и долгосрочными последствиями невозможности тщательно оценить вероятность утечки из лаборатории» и считает это «тревожным прецедентом».

Хотя эта группа учёных не называет ни одного исследователя по имени, в письме содержится обвинение в адрес тех, кто активно поддерживал теорию естественного происхождения, ссылаясь на отсутствие доказательств обратного.

Вирусолог из Исследовательского института Скриппса в Калифорнии Кристиан Андерсен был убеждённым сторонником значительной вероятности естественного происхождения вируса. Он является одним из авторов часто цитируемой статьи от марта 2020 года, в которой отвергалась вероятность лабораторного происхождения. Эта версия была основана, по большей части, на геноме вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. «Мы не считаем правдоподобным какой-либо сценарий лабораторного происхождения», — говорится в этой статье.

Говоря только за себя, доктор Релман заявил в интервью: «Статья, которую Кристиан Андерсен и четверо других написали в марте прошлого года, на мой взгляд, просто не предоставляет доказательств, подтверждающих их выводы».

Доктор Андерсен, который рецензировал нынешнее письмо в журнале Science, сказал, что оба объяснения теоретически возможны. Однако, по его словам, «до сих пор не было представлено никаких убедительных доказательств в поддержку гипотезы об утечке из лаборатории, которая по-прежнему основана на спекуляциях».

Андерсен также подчеркнул, что имеющиеся данные «согласуются с естественным возникновением нового вируса», как это неоднократно наблюдалось в прошлом. Он сказал, что поддерживает дальнейшее расследование происхождения вируса.

Вирусолог из Организации по вакцинам и инфекционным заболеваниям Университета Саскачевана Анжела Расмуссен раскритиковала политизацию теории утечки из лаборатории. Она поддерживает дальнейшее расследование, однако считает, что существует больше доказательств того, что это было результатом естественного возникновения, а не лабораторной аварии, заключает The New York Times.