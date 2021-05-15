Британцы высмеяли рекламу армии США

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15.05.2021, 17:52, Новости дня
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Читатели британской газеты Daily Mail обратили внимание на новый рекламный ролик американской армии. В видео есть кадры свадьбы лесбиянок и гей-парада. Британцы высмеяли такой способ привлечения новых военнослужащих.

В видеоролике американской армии рассказываются истории пяти призывников. Одна из главных героинь – капрал Эмма Мэлоунлорд, которую воспитала лесбийская пара. В ролике девушка посещает гей-парад и свадьбу своих матерей. Сама Мэлоунлорд становится ракетчицей и командиром отряда противоракетной обороны, информирует телеканал «360».

Британцы стали шутить над американской рекламой, заявив о победе РФ с Китаем и закате США.

«Ну все, русские победили. И Китай тоже!» – написал один из пользователей.

«Мне в кои-то веки стыдно. Это закат США», – поддержал другой.

«Армия запустила вербовочную кампанию с лесбийской свадьбой. С новых политкорректных вояк вполне можно было посмеяться, если бы не наша безопасность и боеготовность», — подчеркнули в комментариях.

Кроме того, британские читатели отметили, что в скором времени нормальные люди не захотят идти служить, а сама армия стала походить на детский сад.

В апреле читатели газеты Daily Mail раскритиковали решение президента США Джо Байдена ввести новые санкции в отношении России, призвав «выгнать Байдена из Белого дома».



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