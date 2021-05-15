 

Войска НАТО начали крупные учения у побережья Шотландии и Норвегии

15.05.2021, 17:52, Новости дня
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Североатлантический альянс начал учения по противоракетной и противовоздушной обороне, обнаружению и наблюдению за полетом гиперзвуковых ракет у побережья Шотландии и Норвегии.

«Крупнейшие и наиболее сложные учения «At Sea Demo/Formidable Shield» по противовоздушной и противоракетной обороне стартовали в субботу, 15 мая для отработки действий кораблей и самолетов по защите от различных типов ракет», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы НАТО.

На маневрах будут отрабатывать обнаружение и отслеживание траектории полета дозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет, «летящих со скоростью свыше 20 тыс. км/ч». Учения будут также включать стрельбы по отдельным типам ракет-мишеней, альянс не указывает, каких именно.

В маневрах, которые будут продолжаться до 3 июня, примут участие выше 3,3 тыс. военных, 15 кораблей и десятки самолетов из 10 государств НАТО.

Ранее в ночь на 8 мая военные армии США десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Responsе. Это часть серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe.



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