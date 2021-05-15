Зеленскому страшновато бороться с Коломойским, поэтому выбрали Медведчука – Рябошапка

“Медведчук – такая достаточно удобная мишень, так как он сочетает две ипостаси. Это и человек, который является проводником российского влияния не только в Украине, но и в украинском парламенте, в ключевом государственном органе. И он – олигарх”, – сказал экс-генпрокурор.

Аргументируя свою точку зрения, что Медведчук является олигархом, Рябошапка отметил, что “этот человек абсолютно не бедный” и сочетает в себе политическую деятельность и бизнес.

“Этот человек влиял на медиа до того момента, пока не были применены санкции. И очевидно, что этот человек подпадает под политологическое определение олигарха. Поэтому бороться с [бизнесменом Игорем] Коломойским было бы как-то немножко некомфортно Зеленскому. И страшновато. Поэтому и выбрали Медведчука. За него вряд ли кто-то из людей особенно будет заступаться. Он является фактически агентом российского влияния”, – объяснил экс-генпрокурор.

Он считает, что во время визита в Киев госсекретарь США Тони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд “четко донесли месседж: мы вас, конечно, спасем, мы вас не оставим, но вы тоже не должны делать вид, что вы якобы занимаетесь реформой, что вы не дружите с олигархами, что вас не должны окружать люди, которые по сути являются агентами российского влияния, и в парламент не должны входить люди, которые являются агентами российского влияния, поэтому вы тоже должны демонстрировать реальные действия по реформированию страны и по борьбе с теми, кто есть на ваших границах и составляет для вас эту угрозу”.

“Прошли праздники – власть начала демонстрировать вот такие активные действия”, – заявил Рябошапка.

Контекст:

Медведчук входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала Forbes. Издание оценило его состояние в $620 млн, он занимает 12-е место в рейтинге. Политик известен своими связями с Россией, он кум Путина.

В феврале 2021 года Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против Медведчука, его коллеги по фракции Тараса Козака и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма. Под санкции в том числе попал Новошахтинский завод нефтепродуктов, поскольку, по данным СМИ, он обеспечивал нефтепродуктами оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей. Данилов заявлял, что дизтопливом с этого завода заправляют российские танки в ОРДЛО.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать его до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.

Медведчук назвал дело политически мотивированным.

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