 

В Николаеве убили известного исследователя Холокоста

15.05.2021, 17:50, Новости дня
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Около 7.00 утра житель дома на проспекте Центральный позвонил в полицию и сообщил, что дверь квартиры его соседа открыта, а сам он лежит на полу. Эксперты осмотрели тело 67-летнего мужчины, они обнаружили повреждения головы и ножевые ранения, рассказали о случившемся в местной полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

“Не хочется верить в то, что неизвестные злоумышленники прервали жизненный путь талантливого педагога, блестящего историка, одаренного исследователя Владимира Щукина”, – написал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в группе “Миколаївські освітяни” в Facebook.

Заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало подтвердил “Украинской правде”, что тело Щукина нашли с явными признаками насильственной смерти. Ему нанесли несколько ножевых ранений, в том числе в область туловища. По его словам, правоохранители отрабатывают все версии произошедшего.

Контекст:

Щукин занимался хроникой и анализом событий Холокоста в Николаевской области, написало “Новости-N”. Он работал на историческом факультете Николаевского национального института имени Василия Сухомлинского, был доцентом в Николаевском учебном центре Одесской государственной юридической академии.

В 2006 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему “Положение еврейского населения Херсонской губернии в XIX – начале ХХ века”. Написал более 250 научных, научно-методических и научно-популярных публикаций.

По информации “Новости-N”, обстоятельства смерти Щукина схожие с убийством другого историка из Николаева, доктора исторических наук Николая Шитюка. В 2018 году его обнаружили с ножом в спине в съемной квартире. Как отметило издание, Шитюк был научным руководителем кандидатской диссертации Щукина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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