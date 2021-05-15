Американский астронавт назвал изучение русского языка самым сложным в подготовке полета на МКС

Американский астронавт Шейн Кимброу, отправившийся на МКС вместе с российскими космонавтами, заявил, что в программе подготовки для него было самым трудным изучить русский язык.

По его словам, общение на русском стало обязательным, так как и сама миссия стартовала на российском космическом корабле. Нужно было не только освоить всю терминологию и названия приборов на русском, но и научиться свободно общаться с другими членами экипажа на МКС.

Однако Кимброу не уточнил, сколько времени ему понадобилось для того, чтобы научиться говорить на русском, сказав лишь, что для этого понадобилось «некоторое время». С утверждением, что русский язык является одной из самых больших трудностей при подготовке совместных с РФ полетов, согласился и представитель Европейского космического агентства Том Песке.