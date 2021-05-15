 

Фронтмен группы «Нервы» подрался у бара в Москве

15.05.2021, 16:00, Новости дня
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Основатель группы «Нервы» Евгений Мильковский подрался около московского бара с группой молодых людей, которые приставали к его девушке.

«К девушке Жени Алине из группы «Кис-кис» подошли ребята. Там кто-то у кого-то стрельнул сигарету. Ребята стали предлагать с ними потусоваться. Она сказала, что у нее есть парень. Они сказали: «Пофиг нам на твоего парня». Женя такие вещи буквально не одобряет», – передает «Пятый канал» со ссылкой на пиар-директора коллектива Дарью.

По ее словам, Мильковский объяснял ситуацию «вежливо», но ребята в ответ нахамили, так и началась драка, которая была короткой. Никто не пострадал.

Ранее Евгений Мильковский попал в полицию. Его попросили проехать с ними в отдел полиции для дачи свидетельских показаний по ранее возбужденному уголовному делу. Но музыканты группы заявили, что его похитили после концерта в одном из столичных ночных клубов.



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