 

Умер научный руководитель НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Александр Потапов

15.05.2021, 16:00, Новости дня
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Научный руководитель НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Минздрава, академик Александр Потапов скончался в субботу в возрасте 72 лет. Соболезнования родным и коллегам академика выразил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Потапов во главе врачебной бригады института организовывал и оказывал помощь пострадавшим в результате взрыва на железнодорожной станции в Арзамасе (1988), землетрясения в Армении (1988), в вооруженных конфликтах в бывшей Югославии и др. В разработке научных подходов в области реконструктивной и минимально инвазивной хирургии Александр Потапов был одним из пионеров. Он внес значительный вклад в изучение проблемы вегетативного статуса в результате тяжелой черепно-мозговой травмы», – говорится в сообщении на сайте Минздрава.

Он долгие годы специализировался в области нейротравматологии, работал врачом реаниматологом, был ординатором по анестезиологии-реаниматологии. С 1989 по 2014 г. работал замдиректора института Научно-исследовательского института нейрохирургии Академии медицинских наук СССР (сейчас – НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Минздрава) Александра Коновалова. В декабре 2014 г. Потапов возглавил этот институт, а в 2019 году стал научным руководителем НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко.

Под его руководством и непосредственном участии разработано 52 национальных стандарта высокотехнологичных видов медицинской помощи, охватывающих основной спектр нейрохирургической патологии, он основатель научной школы, воспитавшей плеяду нейрохирургов. Дважды лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий, лауреат премии правительства РФ, он также был награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью «За трудовую доблесть».



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