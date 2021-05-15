Картину Пикассо “Женщина у окна” продали за $103 млн

Портрет французской возлюбленной Пикассо Марии-Терезы возглавлял “Вечернюю распродажу ХХ века”. Глава отдела импрессионизма и современного искусства Christie’s в Лондоне Кейт Гилл сказала, что эта работа может быть знакома любителям искусства по ее появлению на знаменательной выставке Пикассо в Современной галерее Тейт в 2018 году.

По словам Гилл, эту картину не выставляли на аукционе с 2013 года. С тех пор популярность портретов Марии-Терезы, особенно 1932 года, значительно возросла, добавила она.

Имя обладателя картины не разглашается, известно, что ее приобрел онлайн-покупатель из Калифорнии.

Как отмечает BBC, полотно “Женщина у окна” стало пятой работой Пикассо, которую продали более чем за $100 млн. Рекорд для художника поставила картина “Женщины Алжира”, которую в 2015 году продали за $179,4 млн. Эта же картина стала самой дорогой в истории искусства.

Контекст:

Пикассо – испанский и французский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер, основоположник кубизма. Считается “самым дорогим” художником в мире.

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