 

Картину Пикассо “Женщина у окна” продали за $103 млн

15.05.2021, 15:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Портрет французской возлюбленной Пикассо Марии-Терезы возглавлял “Вечернюю распродажу ХХ века”. Глава отдела импрессионизма и современного искусства Christie’s в Лондоне Кейт Гилл сказала, что эта работа может быть знакома любителям искусства по ее появлению на знаменательной выставке Пикассо в Современной галерее Тейт в 2018 году.

По словам Гилл, эту картину не выставляли на аукционе с 2013 года. С тех пор популярность портретов Марии-Терезы, особенно 1932 года, значительно возросла, добавила она.

Имя обладателя картины не разглашается, известно, что ее приобрел онлайн-покупатель из Калифорнии.

Как отмечает BBC, полотно “Женщина у окна” стало пятой работой Пикассо, которую продали более чем за $100 млн. Рекорд для художника поставила картина “Женщины Алжира”, которую в 2015 году продали за $179,4 млн. Эта же картина стала самой дорогой в истории искусства.

Контекст:

Пикассо – испанский и французский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер, основоположник кубизма. Считается “самым дорогим” художником в мире.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.08 / Грибаускайте о Лукашенко: Диктатор с окровавленными руками, уходи сейчас

14.08 / Глава ЦИК Белоруссии назвала протесты попыткой устроить цветную революцию

17.07 / В ООН потребовали 10 млрд долларов на борьбу с последствиями коронавируса

10.05 / Для поиска пропавшего главы омского минздрава задействуют беспилотник

19.10 / Тихановскую, Колесникову и Веронику Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира

19.07 / На фоне обвинений во вмешательстве в дела Запада РФ принялась активнее отлавливать шпионов

21.01 / Байден заявил, что Трамп оставил ему “очень великодушное” письмо

07.12 / Московская биржа открылась снижением

05.08 / Министр здравоохранения США Алекс Азар посетит Тайвань

13.10 / Московская биржа открылась разнонаправленно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика