 

Свитолина проиграла Швентек в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме

15.05.2021, 15:58, Новости дня
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Это был первый очный поединок между соперницами.

Встреча продолжалась чуть более полутора часов.

Как отмечается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA), Свитолина за матч реализовала два брейкпоинта из четырех, в активе Швентек – пять брейков из 10 за поединок.

Матч Свитолиной против Швентек должен был состояться 14 мая, но из-за непогоды был перенесен на субботу.

A commanding performance from the teenager * @iga_swiatek raised her game to take out the No.5 seed Svitolina, 6-2, 7-5.#IBI21 pic.twitter.com/Mfy51NVfvB

— wta (@WTA) May 15, 2021

Контекст:

Свитолина – двукратная победительница грунтового теннисного турнира в Риме в 2017-м и 2018 годах.

На старте грунтового турнира в Риме Свитолина в трех сетах обыграла американку Аманду Анисимову (№39 WTA). А во втором круге украинка в двух сетах (6:4, 6:2) победила Гарбинье Мугурусу (№12 WTA) из Испании.

В опубликованном 10 мая обновленном рейтинге WTA Свитолина опустилась с пятого места на шестое.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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