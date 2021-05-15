Свитолина проиграла Швентек в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Это был первый очный поединок между соперницами.
Встреча продолжалась чуть более полутора часов.
Как отмечается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA), Свитолина за матч реализовала два брейкпоинта из четырех, в активе Швентек – пять брейков из 10 за поединок.
Матч Свитолиной против Швентек должен был состояться 14 мая, но из-за непогоды был перенесен на субботу.
A commanding performance from the teenager * @iga_swiatek raised her game to take out the No.5 seed Svitolina, 6-2, 7-5.#IBI21 pic.twitter.com/Mfy51NVfvB
— wta (@WTA) May 15, 2021
Контекст:
Свитолина – двукратная победительница грунтового теннисного турнира в Риме в 2017-м и 2018 годах.
На старте грунтового турнира в Риме Свитолина в трех сетах обыграла американку Аманду Анисимову (№39 WTA). А во втором круге украинка в двух сетах (6:4, 6:2) победила Гарбинье Мугурусу (№12 WTA) из Испании.
В опубликованном 10 мая обновленном рейтинге WTA Свитолина опустилась с пятого места на шестое.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет