 

Космический зонд OSIRIS-Rex возвращается с астероида Бенну

15.05.2021, 15:14, Новости дня
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Представители NASA официально заявили, что отправленный ими на астероид Бенну космический зонд OSIRIS-Rex уже отправился в обратный путь.

Дорога домой займет примерно два с половиной года, отмечают специалисты. На Земле данный зонд окажется только в сентябре 2023 года. Он везет на своем борту очень ценный для науки груз – около килограмма образцов породы, взятых на астероиде.

Напомним, что сам процесс бурения происходил еще осенью прошлого года. Для забора породы использовались струи азота. Напомним, что диаметр Бенну составляет всего 52 метра. Он вращается по очень вытянутой эллиптической орбите, периодически приближаясь к нашей планете на минимальное расстояние почти в четыре с половиной миллиона километров.  



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