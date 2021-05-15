Представительница Украины на “Мисс Вселенная” показала эффектное вечернее платье для конкурса
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Ястремская опубликовала две фотографии, на которых запечатлена в роскошном красном платье украинского модного дома Maxima.
“Мое вечернее платье для выхода на сцену финала 69-го конкурса “Мисс Вселенная”, – прокомментировала она.
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“Ух ты, это великолепная мисс Украина! Тебе очень идет”, – написала joyxyzzz.
“Желаю удачи, красавица, корона твоя”, – отметила 3li3l_15.
Контекст:
В 2020 году в связи с пандемией коронавируса, национальный конкурс “Мисс Украина Вселенная 2020” не состоялся. Глава конкурса Анна Филимонова и оргкомитет “Мисс Украина Вселенная” передали титул первой вице-мисс Украина Вселенная 2019 Елизавете Ястремской.
В начале мая Ястремская показала национальный костюм Украины для конкурса “Мисс Вселенная”, который получил название “Душа-Витинанка”. В нем вместе с другими участницами состязания она дефилировала 14 мая.
Финал конкурса состоится в ночь с 15-го на 16-е мая.
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