 

Представительница Украины на “Мисс Вселенная” показала эффектное вечернее платье для конкурса

15.05.2021, 14:08, Новости дня
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Ястремская опубликовала две фотографии, на которых запечатлена в роскошном красном платье украинского модного дома Maxima.

“Мое вечернее платье для выхода на сцену финала 69-го конкурса “Мисс Вселенная”, – прокомментировала она.

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Публикация от Liza Yastremskaya (@__lizaelza__)

“Ух ты, это великолепная мисс Украина! Тебе очень идет”, – написала joyxyzzz.

“Желаю удачи, красавица, корона твоя”, – отметила 3li3l_15.

Контекст:

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса, национальный конкурс “Мисс Украина Вселенная 2020” не состоялся. Глава конкурса Анна Филимонова и оргкомитет “Мисс Украина Вселенная” передали титул первой вице-мисс Украина Вселенная 2019 Елизавете Ястремской.

В начале мая Ястремская показала национальный костюм Украины для конкурса “Мисс Вселенная”, который получил название “Душа-Витинанка”. В нем вместе с другими участницами состязания она дефилировала 14 мая.

Финал конкурса состоится в ночь с 15-го на 16-е мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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