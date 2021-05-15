Зеленский: Украина ежедневно доказывает, что является частью Европы. Украина обязательно будет в ЕС

Он отметил, что Украина обязательно станет членом Европейского союза.

“Украина – это Европа. И мы – европейцы. Мы – центр и сердце Европы. По географии, духу, ценностям и стремлениям. Мы доказали это на Майдане и доказываем каждый день, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в ЕС”, – написал Зеленский.

Україна – це Європа. І ми – європейці. Ми – центр і серце Європи. За географією, духом, цінностями й прагненнями. Ми довели це на Майдані й доводимо щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи. * обов’язково буде в #EU * pic.twitter.com/U2xxWKj9bx

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2021

День Европы отмечается в Украине ежегодно в третью субботу мая, в 2021 году – 15-го числа.

Контекст:

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

По словам главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде, Украина имеет перспективу членства в ЕС, это закреплено в Договоре о Европейском союзе. Однако, чтобы стать полноправным членом Евросоюза, Украина должна соответствовать его критериям.

В совместном интервью с президентом Польши Анджеем Дудой, которое вышло 13 октября 2020 года, Зеленский заявлял, что Украина должна стать не просто членом ЕС, а равноправным участником объединения.

В марте 2021 года Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС. 18 марта состоялась встреча президентов Украины и Литвы, в ходе которой они подписали декларацию относительно европейской перспективы Украины, сообщала пресс-служба украинского президента. В сообщении отмечалось, что в документе признается право Украины подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе, а также что Литовская Республика поддержит Украину, когда она решит подать такую заявку.

По данным социсследования, проведенного с 5-го по 9 марта 2021 года Центром Разумкова, 58,8% украинцев считают, что Украина должна вступить в ЕС.

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