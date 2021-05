Литва предоставит Украине 100 тыс. доз вакцины против коронавируса

Правительство страны, по его словам, подтвердило выделение 200 тыс. доз вакцины странам “Восточного партнерства”: 100 тыс. доз для Украины, 15 тыс. – для Грузии и 11 тыс. – для Молдовы.

“Небольшой шаг от Литвы, мы надеемся, что наши партнеры в Европе присоединятся к солидарности!” – написал он.

As good as our word: govt just confirmed 200.000 vaccines to EaP countries. Starting with – 100k vaccines, – 15k and Moldova – 11k. Small step by LTU, hopefully our partners in Europe will join in solidarity with many more!

— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) May 14, 2021

Министр иностраннных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter назвал предоставление Украине вакцины от Литвы “актом настоящей дружбы”.

“Благодарен коллеге и другу Габриелюсу Ландсбергису за его личные усилия для выделения 100 тыс. доз вакцины для Украины. Мы глубоко ценим солидарность и поддержку Литвы в противодействии COVID-19. Это акт настоящей дружбы”, – заявил Кулеба.

Вдячний колезі та другу Габріелюсу Ландсбергісу за його особисті зусилля задля виділення 100 тисяч вакцин для України. Ми глибоко цінуємо солідарність і підтримку Литви у протидії COVID-19. Це акт справжньої дружби

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 14, 2021

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинируют украинцев с 24 февраля. В Украину привезли уже почти 2,2 млн доз вакцин (больше всего – 1,2 млн – препарата Sinovac Biotech, очередная партия которого прибыла 9 мая). Минздрав заключил контракты на поставку 42 млн доз вакцин, в том числе 8 млн доз по программе COVAX. Все эти вакцины Украина планирует получить до конца 2021 года.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Население Украины на 1 января 2021 года – 41 млн 588 тыс. человек.

В Украине первую дозу вакцины получило 936 499 человек, полностью вакцинирован 13 661 человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—