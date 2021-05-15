 

Slavia прокомментировала слухи об изменах Dzidzio

15.05.2021, 14:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я никогда не говорила, что Михаил изменял. Я говорила, что началась группа, у них началась вся эта работа, концерты. И часто дома не было. Поэтому я подозревала, что это имеет место быть. Потому что такие “доброжелатели” со стороны говорили мне какие-то моменты. Но опять же, ничего конкретного не было. Никаких фактов, доказательств никто не давал, поэтому не могу в таком обвинять”, – рассказала она.

Она добавила, что говорила о своих догадках Михаилу, однако муж ее успокаивал:

“Говорила, что я чувствую как женщина что-то не так. Он говорил: “Ты просто придумываешь и все хорошо, ничего такого нет”. Он меня так успокаивал. Но я точно не знаю. Я хотела в это верить и я верила”, – призналась певица.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Slavia – украинская певица и педагог по вокалу. В 2013 году после продолжительных отношений она вышла замуж за Dzidzio.  

24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. “Мы договорились развестись”, – рассказал артист, уточнив, что около девяти месяцев живут раздельно. Детей у пары нет. 

Певица, комментируя заявление мужа, призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте 2021 года Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались.

В апреле артистка заявила, что рассчитывает на урегулирование квартирного вопроса с супругом. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.12 / Экс-министр обороны Польши – отношение к росcийской угрозе вызывает серьёзные разногласия в НАТО

29.12 / Министры обороны РФ и Белоруссии обсудили безопасность Союзного государства

26.11 / “В 60 раз меньше, чем у NASA”. Глава РАН заявил, что финансирование научного космоса в России снизилось до минимума

07.01 / «Атака настолько хороша, что это точно русские» – спецслужбы США считают, что хакерская атака на правительство США пришла из России

21.11 / “Большое строительство” и COVID-19. Ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”. Трансляция

26.10 / В “Оппозиционной платформе – За жизнь” заявили, что в Киеве на выборах мэра и горсовета пытаются исказить результаты

24.11 / Захвативший детей мужчина оказался состоящим на учете в ПНД

26.02 / Бывшая жена Богдана стала участницей шоу “Холостяк

01.09 / Москва отреагировала на угрозы санкций США из-за Белоруссии

10.04 / В Австрии заявили об окончании переговоров по закупке «Спутника V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика