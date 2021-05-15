Slavia прокомментировала слухи об изменах Dzidzio

“Я никогда не говорила, что Михаил изменял. Я говорила, что началась группа, у них началась вся эта работа, концерты. И часто дома не было. Поэтому я подозревала, что это имеет место быть. Потому что такие “доброжелатели” со стороны говорили мне какие-то моменты. Но опять же, ничего конкретного не было. Никаких фактов, доказательств никто не давал, поэтому не могу в таком обвинять”, – рассказала она.

Она добавила, что говорила о своих догадках Михаилу, однако муж ее успокаивал:

“Говорила, что я чувствую как женщина что-то не так. Он говорил: “Ты просто придумываешь и все хорошо, ничего такого нет”. Он меня так успокаивал. Но я точно не знаю. Я хотела в это верить и я верила”, – призналась певица.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube

Контекст:

Slavia – украинская певица и педагог по вокалу. В 2013 году после продолжительных отношений она вышла замуж за Dzidzio.

24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. “Мы договорились развестись”, – рассказал артист, уточнив, что около девяти месяцев живут раздельно. Детей у пары нет.

Певица, комментируя заявление мужа, призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте 2021 года Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались.

В апреле артистка заявила, что рассчитывает на урегулирование квартирного вопроса с супругом.

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