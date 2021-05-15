В «Роскосмосе» рассказали, как можно использовать ядерный буксир

Как сообщают представители «Роскосмоса», разработанная отечественный ядерных буксир «Зевс» вполне пригоден для использования в качестве составной части системы противовоздушной обороны.

В частности, с него модно организовать слежения за всеми без исключения летающими объектами, приближающимися к территории страны, говорят специалисты.

Напомним, что «Зевс» оснащен ядерной тяговой установкой, мощность тяги которой измеряется в мегаваттах. Благодаря этому, он может свободно разгоняться в космическом пространстве или маневрировать на орбите, изменяя траекторию своего движения. В данном случае, его задачей будет подсвечивать летящие объекты, чтобы он был хорошо заметен для ПВО.