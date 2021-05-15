 

Россиян предупредили о возможном резком подорожании автомобилей

15.05.2021, 12:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дефицит некоторых моделей автомобилей на рынке при сохранении возникшего повышенного спроса может привести к подорожанию машин вплоть до 15%, сказал гендиректор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в РФ зафиксирован рост спроса на автомобили почти в 300%, что стало рекордным за всю историю наблюдений. Так, в апреле текущего года было продано на 113 тыс. 042 автомобиля больше в отличие от «черного» апреля 2020 года, когда из-за пандемии автосалоны были закрыты

«Апрельская отгрузка может быть еще накопленными заказами с начала года. Причины такой задержки две: заводы не рассчитывали на быстрое восстановление спроса и запланировали меньшие объемы выпуска, а также кризис с полупроводниками», – рассказал Целиков «Известиям». По его словам, образовался дефицит некоторых моделей автомобилей, из-за повышенного спроса на машины. А новые поставки планируются за полгода или за год.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему возник дефицит автомобилей в России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.12 / Трамп наложил вето на оборонный бюджет США

13.11 / Слепаков посвятил Дзюбе стихотворение после скандала с интимным видео

11.12 / Time присудил звание «Человек года» Джо Байдену и Камале Харрис

25.01 / Перестрелка в Княжичах. Командовавший спецоперацией получил руководящую должность в киевской полиции

14.08 / Российский художник с помощью дубинки нарисовал картину “Беларусь”

17.04 / США обещали защищать Японию ядерным оружием

08.07 / НБУ резко поднял курс гривны

03.11 / Турецкое судно “Фатих” прибыло в Черном море на разведку газового месторождения

27.11 / Врачи назвали главные признаки инфаркта

06.02 / В небе над Приморьем прошел «алмазный поезд»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика