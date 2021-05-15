Россиян предупредили о возможном резком подорожании автомобилей

Дефицит некоторых моделей автомобилей на рынке при сохранении возникшего повышенного спроса может привести к подорожанию машин вплоть до 15%, сказал гендиректор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в РФ зафиксирован рост спроса на автомобили почти в 300%, что стало рекордным за всю историю наблюдений. Так, в апреле текущего года было продано на 113 тыс. 042 автомобиля больше в отличие от «черного» апреля 2020 года, когда из-за пандемии автосалоны были закрыты

«Апрельская отгрузка может быть еще накопленными заказами с начала года. Причины такой задержки две: заводы не рассчитывали на быстрое восстановление спроса и запланировали меньшие объемы выпуска, а также кризис с полупроводниками», – рассказал Целиков «Известиям». По его словам, образовался дефицит некоторых моделей автомобилей, из-за повышенного спроса на машины. А новые поставки планируются за полгода или за год.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему возник дефицит автомобилей в России.