 

Армянская АЭС закрылась на 141 день из-за ремонта

15.05.2021, 12:24, Новости дня
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Масштабный планово-предупредительный ремонт начался на Армянской АЭС, станция не будет работать 141 день. В работах задействовано около 350 атомщиков из России.

«15 мая, на Армянской АЭС стартовал ключевой планово-предупредительный ремонт (ППР-2021) в рамках проекта по модернизации и продлению срока эксплуатации станции… Армянская АЭС остановится на 141 день – это самый продолжительный ППР с начала реализации проекта. Столь долгая остановка связана с заключительными важными работами по модернизации второго энергоблока Армянской АЭС», –  передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу станции.

Отмечается, что организацию работ в рамках контракта по модернизации осуществляет АО «Русатом Сервис».

«Хочу подчеркнуть, что весь прошлый год ушел на подготовку к проведению ремонтных мероприятий в рамках ППР-2021: проведены все необходимые проверки на АЭС, доставлено оборудование, проведена подготовка к модернизации системы аварийного охлаждения активной зоны реактора и восстановительному отжигу корпуса реактора. Физически все основные мероприятия на площадке будут реализованы на протяжении ППР-2021 включительно до октября 2021 года», – сообщил главный инженер Армянской АЭС Артур Григорян.

По словам руководителя проекта по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС с российской стороны Юрия Свириденко, эта ключевая остановка станет определяющей для работы Армянской АЭС.

«Для проведения работ на станцию уже приехало 120 российских специалистов. За весь период ремонта в этом году будет задействовано около 350 атомщиков из России. Это важная веха для развития атомной энергетики Армении, и мы рады быть причастными к такому событию и помочь нашим друзьям творить историю атомной отрасли Армении», – подчеркнул он.

В сообщении отмечается, что после проведения модернизации, восстановятся физико-механические свойства корпуса реактора и его можно будет эксплуатировать и после 2026 года.

У Армении сейчас имеется одна АЭС, расположенная возле города Мецамор. На станции расположены два энергоблока, сооруженных на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй – в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения в декабре 1988 года, унесшего жизни 25 тысяч человек. Второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике. АО «Русатом Сервис», входящее в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом», осуществляет программу модернизации станции.



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