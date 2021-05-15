Экономист Кухта: Для НАК “Нафтогаз України” не было утверждено никаких показателей, и это вопрос к Кабмину – почему

“С другой стороны, это государственные компании и управляет ими государство. Если государство оторвать от управления госкомпанией, то будет скрытая приватизация, то есть активы якобы принадлежат государству, а пользоваться ими будет менеджмент, не подконтрольный государству. Нужен баланс – государство распоряжается компанией, но министры не имеют прямого влияния. Идея корпоративного управления – чтобы Кабмин, министры ставили стратегические цели для менеджмента компаний, но вручную управлять госсобственностью никто не мог. То есть создается система показателей и появляется наблюдательный совет, который контролирует выполнение показателей и стратегических целей”, – объяснил эксперт.

Стратегические цели для НАК “Нафтогаз України” должен определить Кабмин, и одна из них – увеличение добычи газа, убежден он.

“Если мы говорим о “Нафтогазі”, контролирующем компанию “Укргазвидобування”, которая добывает три четверти объема газа в стране, то показатели по добыче газа имеют значение. Другое дело – что для НАК “Нафтогаз України” не было утверждено никаких показателей, там была только политика собственности, описывающая, для чего нужна компания “Нифтогаз”, но конкретных показателей перед менеджерами и набсоветом не поставили, и это вопрос к Кабмину – почему”, – подчеркнул Кухта.

Он добавил, что если наблюдательный совет в государственной компании обязан эффективно следить за ее работой, то и компетенции членов набсовета должны соответствовать профилю госкомпании. Эксперт отметил, что несоответствие компетенций профилю нарушает стандарты Организации экономического сотрудничества и развития, которые заложены в основу реформы корпоративного управления.

“Реформа не завершена. Надо наладить нормальную работу государственного сектора. Корпоративное управление – важный инструмент перехода от ручного управления и большой коррупции к стратегическому управлению и минимизации коррупции. Во многих случаях этот инструмент в стране плохо имплементирован. Но сама система корпоративного управления, по опыту многих стран, работает и показывает результат. Необходимо нормально применить инструмент корпоративного управления в госсекторе Украины”, – подытожил Павел Кухта.

Контекст:

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу” 28 апреля. На его место назначили Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления НАК.

29 апреля спикер Государственного департамента США Нед Прайс напомнил о необходимости приверженности реформам и об уважении к корпоративному управлению в энергетическом секторе Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Витренко назначили в соответствии с требованиями украинского законодательства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 6 мая поднимал вопрос смены руководства “Нафтогазу” на встрече со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, а также при общении с представителями гражданского общества, бизнеса и антикоррупционных органов. “Госсекретарь не скрывал шока от разрушения корпоративного управления в “Нафтогазі”, – говорила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет “Нафтогазу”. Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более, чем на шесть месяцев.

Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC) заявили об обеспокоенности прекращением полномочий наблюдательного совета НАК “Нафтогаз України” с целью увольнения Коболева. “Мы призываем руководство Украины обеспечить, чтобы критически важные управленческие решения на государственных предприятиях принимались в полном соответствии с основными принципами признанных стандартов корпоративного управления”, – сказано в заявлении.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Члены набсовета НАК “Нафтогаз України” подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов.

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