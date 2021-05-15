 

В РФ выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

15.05.2021, 11:28, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявили 8790 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что за «последние сутки в РФ выявлено 8790 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 17% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3073, Санкт-Петербурге – 749, Московской области – 671.

Всего в стране выявлен 4 931 691 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 547 500 человек, из них 9866 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 364 летальных исхода. За весь период в РФ от коронавируса скончались 115 480 человек.

Накануне, 14 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9462. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 672.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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