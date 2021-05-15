 

Учеников казанской гимназии №175 перевели в соседнюю школу под усиленную охрану

15.05.2021, 10:32, Новости дня
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Свыше 100 учеников казанской гимназии № 175, где произошло нападение, перевели на очное обучение в соседнюю школу № 174, оснащенную металлоискателем, магнитной пленкой, кнопками тревожности, 18-ю камерами.

«После этой ситуации у нас усилена охрана безопасности. Нам предоставили двух охранников Росгвардии. Весь коллектив прошел еще раз инструктаж, на котором отрабатывали действия администрации, коллектива, учеников», – цитирут ТАСС замдиректора школы №174 Резеду Харисову.

По ее словам, в школе установлены металлоискатель, тревожные кнопки, 18 камер, из которых семь стоят по периметру, остальные – внутри здания. Кроме того, учебное заведение охраняет ЧОП.

В мэрии Казани уточнили, сто ученики 9 и 11 классов будут учиться очно в отдельных кабинетах, вести уроки будут учителя гимназии №175, но школьники могут закончить год и дистанционно.

По словам замначальника управления образования Казани Альберта Ахметова, последний звонок для учеников 9 и 11 классов прозвенит в школе №174, в каком формате он будет проходить, пока неизвестно. 

Сейчас также проходят родительские собрания по организации летнего отдыха для учащихся.

Напомним,11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева. Он арестован на два месяца, ему грозит пожизненное заключение. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы.



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