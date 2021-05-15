 

В правительстве заявили о заинтересованности в сохранении Арктики как территории мира

15.05.2021, 10:32, Новости дня
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Россия заинтересована в сохранении Арктики как территории мира и стабильного и сотрудничества, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, слова которого приводит пресс-служба правительства.

Чукунков заявил, что «Россия заинтересована в сохранении Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного сотрудничества», и «любое взаимодействие на Севере должно опираться на стратегические интересы всего человечества, передает РИА «Новости».

«Поэтому в рамках мероприятий обсудим позитивную повестку сотрудничества. Затронем вопросы глобальных климатических изменений, использования возобновляемой энергии с целью снижения выбросов парниковых газов, развития Севморпути», – добавил он.

Чекунков также сообщил, что будут активно подниматься все темы, связанные с высокими технологиями и кооперацией в этой сфере. Кроме того, не менее важны и социальные аспекты, вопросы защиты прав коренных малочисленных народов Севера и развития арктического туризма.

Вместе с тем на сайте правительства сообщается, что премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Концепцию председательства РФ в Арктическом совете в 2021-2023 годах и план мероприятий.

«В рамках председательства в Арктическом совете в 2021–2023 годах РФ намерена развивать сотрудничество со странами – участниками межправительственного форума по четырем приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана арктической окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие региона и укрепление роли Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах», – говорится в сообщении.

Концепция направлена на реализацию задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в Основах государственной политики РФ в Арктике и Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

Это, в частности, закрепление за Арктическим советом роли ключевого регионального объединения, координирующего международную деятельность в регионе, а также укрепление добрососедских отношений с арктическими государствами на двусторонней основе и в рамках многосторонних региональных форматов сотрудничества.

«Россия открыта для сотрудничества с другими странами по экономическому развитию Арктики, улучшению качества жизни людей, реализации новых инвестиционных проектов. Наша страна лидирует в целом ряде направлений, связанных с освоением Арктики. В их числе развитие Северного морского пути, науки и технологий, охрана окружающей среды», – приводятся в сообщении слова зампреда правительства – полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

В плане мероприятий указывается, что будут проводиться культурные фестивали, научно-практические конференции, конгрессы, экспедиции, чемпионат профессионального мастерства, студенческие саммиты, круглые столы и форумы. Их организаторами выступят федеральные и региональные органы исполнительной власти, общественные и образовательные организации и бизнес-структуры.

Большая часть мероприятий пройдет в северных городах: Якутске, Салехарде, Мурманске, Архангельске, Сыктывкаре, а также на севере Норвегии.

В раздел «Экономическое сотрудничество» вошли мероприятия, посвященные освоению шельфа, укреплению связей торгово-промышленных палат, вопросам судостроения и развития аквакультуры.

Тему изменения климата обсудят на всемирном саммите по вопросам таяния вечной мерзлоты, запланированном на 2023 год, а также на конференциях по проблемам адаптации региона к глобальному изменению климата, вопросам совершенствования системы мониторинга за окружающей средой, борьбы с загрязнением микропластиком, предотвращения разливов нефти, сохранения биоразнообразия и продвижения зеленой энергетики.

Напомним, Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

В конце мая в Исландии пройдет встреча министров иностранных дел стран, входящих в Совет. На министерском саммите будет объявлено о том, что председательство в этой авторитетной международной организации на два года переходит к России.



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