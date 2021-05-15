В Донецкой области будут судить обвиняемых в организации фейкового “референдума” в 2014 году

“Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года указанные лица принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума о признании государственной независимости так называемой “ДНР” в качестве членов “участковой избирательной комиссии” на территории села Ясногоровка, городов Краматорск и Константиновка”, – сообщили в ведомстве.

Мужчину и женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, по предварительному сговору группой лиц). Обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Контекст:

Пророссийские сепаратисты в мае 2014 года провели “референдумы” в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, объявив о независимости от Украины.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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