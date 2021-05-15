 

За сутки в Украине подтвердили почти 6,8 тыс. случаев COVID-19

15.05.2021, 8:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Среди заболевших – 347 детей и 233 медика.

За сутки от коронавируса умерло 322 человека, выздоровело – 17 202 пациента, госпитализировано 2197 заболевших.

За все время эпидемии в Украине подтвердили 2 150 244 случая COVID-19, умерло 47 942 человека, выздоровело – 1 849 803 пациента.

14 мая в стране провели 76 496 тестирований на коронавирус, из которых 34 108 – методом ПЦР, 14 028 – методом ИФА и 28 360 экспресс-тестов на антиген. За все время эпидемии в Украине сделали 9,8 млн ПЦР-тестов.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях”, – написал министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/926620444547618

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.04 / Все идет к тому, что встреча с Путиным состоится – Зеленский

03.09 / Нардеп Палица предложил снизить налоги на зарплату, отменить НДС и заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал

08.12 / Американский регулятор подтвердил безопасность и эффективность вакцины Pfizer

11.02 / Рябков назвал продление ДСНВ началом нового этапа в сфере контроля над вооружениями

17.07 / Нефть подешевела на опасениях по спросу

19.08 / Шмыгаль поручил проверить украинские школы и детсады перед 1 сентября

15.01 / Дзюба заразился коронавирусом

27.04 / Стало известно об окружении военных США катерами Ирана в Персидском заливе

07.09 / Опубликованы тизеры новой модели Maserati MC20

04.10 / Кремль назвал условие ввода российских миротворцев в Карабах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика