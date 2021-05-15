За сутки в Украине подтвердили почти 6,8 тыс. случаев COVID-19

Среди заболевших – 347 детей и 233 медика.

За сутки от коронавируса умерло 322 человека, выздоровело – 17 202 пациента, госпитализировано 2197 заболевших.

За все время эпидемии в Украине подтвердили 2 150 244 случая COVID-19, умерло 47 942 человека, выздоровело – 1 849 803 пациента.

14 мая в стране провели 76 496 тестирований на коронавирус, из которых 34 108 – методом ПЦР, 14 028 – методом ИФА и 28 360 экспресс-тестов на антиген. За все время эпидемии в Украине сделали 9,8 млн ПЦР-тестов.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях”, – написал министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/926620444547618

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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